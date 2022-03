Pioggia, vento, freddo e campo pesante: sono loro i protagonisti di Olbia-Siena, giocata questo pomeriggio al “Nespoli” per la 33ª giornata di Serie C e terminata 0-0.

Partita con propositi di vittoria, la squadra di Max Canzi, ex della sfida, non riesce ad andare oltre il pareggio a occhiali nello scontro diretto con la pari punti formazione toscana, giunta in Gallura dopo il buon 1-1 esterno con la capolista Modena.

Gioco condizionato dalle condizioni del terreno di gioco e poche emozioni da una parte e dall’altra nonostante la buona volontà delle contendenti: l’Olbia ci prova con Emerson su palla inattiva e Ragatzu, La Rosa e Biancu su azione, Siena più volte al tiro con Caccavallo, il più pericoloso dei suoi e, a ben vedere, dell’intero match.

Grazie al punto conquistato, le due squadre salgono a quota 37 nella classifica del girone B, mentre all’orizzonte, per i bianchi, si profila un altro appuntamento casalingo e scontro diretto col Teramo, atteso domenica prossima in via Ungheria.

