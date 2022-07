È scatenata l’Oristano Basket, che prenderà parte al prossimo campionato di serie D regionale di basket. La compagine del presidente Erasmo Deligia, infatti, sta allestendo un roster per fare un torneo di vertice.

Le novità. Dopo l’arrivo di Giancarlo Bogo, nelle vesti di Direttore Generale, e Fabio Lobina, guardia di esperienza, gli oristanesi ufficializzano l’arrivo in biancorosso di Claudio Piras e Alessio Spanu, dal Basket Mogoro. Piras, classe ’86, ha un curriculum di tutto rispetto, tra serie C e D regionale con la maglia dell’Azzurra Oristano, serie D e Promozione con la squadra del suo paese, il Basket Mogoro. Spanu, classe 2000, è un giovane cresciuto nel vivaio mogorese; proprio in biancoverde ha maturato le prime esperienze in prima squadra, nel torneo di Promozione. Il roster oristanese non è chiuso; infatti nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori novità.

Le conferme. I tasselli Lobina, Piras e Spanu vanno ad aggiungersi alle conferme della scorsa stagione. Oltre al coach, Roberto Sar, farà parte dello staff tecnico anche il preparatore atletico Alessandra Medda. Nella composizione del roster, invece, vestiranno ancora i colori biancorossi anche i lunghi Marco Caputo e Diego Iacampo e gli esterni Alessandro e Mauro Deligia.

© Riproduzione riservata