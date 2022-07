Matteo Masala e Candela Bugnon hanno vinto il Torneo Open San Palmerio 2022, che ha visto settantaquattro partecipanti (cinquantotto uomini e sedici donne) darsi battaglia sui campi del Tc Ghilarza.

L'Open maschile è andato al favorito della vigilia. Masala, 2.5 del Tc Terranova Olbia, ha superato 6-2, 6-4 in semifinale Ritabrata Sarkar (2.8, Tc Cagliari), per poi spuntarla 6-2, 4-6, 6-3 in finale sulla testa di serie numero 2 Alessandro Bordonaro (2.7, Tennis Elmas), che in semifinale aveva battuto con un doppio 6-4 Dario Nicolini (2.7, Ct Decimomannu).

Tra i Terza, vittoria per l'under 18 Daniel Matteo Lena (3.2, Ct Decimomannu), che ha avuto la meglio per 2-6, 6-2, 6-3 su Marco Gian Nicolò Lampis (3.3, Tc 70 Oristano), mentre tra i Quarta c'è stato un derby tra due Under 16 del Tc 70 Oristano, con Gabriele Cossu (4.4) che ha battuto 6-3, 6-4 Riccardo Carboni (4.3).

Nel femminile si è imposta l'argentina Bugnon (2.7, Tc Cagliari), che non ha concesso set in semifinale all'Under 16 Giulia Russu (3.3, Tc Terranova), battuta 6-0, 6-1, e in finale alla numero 2 del seeding Elisa Puggioni (2.8, Under 18 della Torres Tennis), sconfitta 6-2, 7-5. In semifinale, Puggioni ha regolato 6-0, 6-1 l'Under 16 Sara Festa (3.1, Tc Cagliari). Proprio le due semifinaliste dell'Open sono state le finaliste del tabellone di Terza, con Festa che l'ha spuntata 6-1, 2-6, 6-2 su Russu. Tra le Quarta, l'Under 18 Alice Martinez (4.5, Tc Alghero) ha vinto 6-0, 6-1 sulla pariclassifica Azzurra Pecchia (Under 14 del circolo organizzatore).

