La Virtus Cagliari Dallas Mavericks ha vinto il titolo regionale del campionato Under 13 Junior NBA della FIP Championship. Nella finalissima giocata a Terralba la squadra di Simone Deidda ha piegato la Dinamo 2000 Utah Jazz Sassari con un netto 71-49. Una vittoria che per le ragazze cagliaritane vale l'accesso allo spareggio contro la vincente del Lazio. La squadra vincente accederà alle finali nazionali previsti dal 9 all’11 giugno a Pescara, dove verranno assegnati gli anelli (maschile e femminile) del primo campionato U13 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in partnership con l’NBA.

Nella finale regionale di Terralba, la Virtus si è dimostrata di una spanna superiore. Questi i tabellini: Dinamo 2000: Idili, Scanu, Lapegna, Piddoncu, Spanu 7, Mastino 25, Carassinu, Poddighe 6, Madau, Busa, Mura 11, Pani. All. Murittu. Virtus Cagliari: Gaia, Setzu 14, Aymerich 4, Bacchi, Gelli, Cerullo 13, Labate, Poi, Barone 16, Deidda 4, Calvarese 7, Sotgiu 13. All.Deidda.

Una vittoria insomma netta quella ottenuta dalle ragazze cagliaritane che ora preparano la sfida contro le campionesse del Lazio.

La premiazione a Terralba si è svolta alla presenza del segretario del Comitato regionale della Fip Alberto Bonu e di Andrea Dettori, dell’ufficio gare di Sassari. Alla Virtus sono arrivati anche i complimenti del presidente Salvatore Serra, unitamente ai consiglieri e ai collaboratori del Comitato regionale della Fip Sardegna.

© Riproduzione riservata