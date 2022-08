Subito battaglia, alla Unipol Domus. Il Cittadella si fa sentire in avvio dalle parti di Radunovic, poi per 20 minuti è predominio territoriale del Cagliari. Mancosu titolare vicino a Pereiro, Lapadula come previsto vince il ballottaggio con Pavoletti. Altare prova a farsi vedere anche davanti, ma gli ospiti fanno capire – quando possono – di volerci provare. E infatti passano alla prima vera occasione: al 29’ Asencio aggancia un lancio dalla sua metà campo, brucia proprio Altare e supera Radunovic, gran gol.

Reazione immediata: traversa di Mancosu al 32’ su cross di Zappa, ma i rossoblù rischiano di prendere il secondo poco dopo. L’assedio finale della squadra di Liverani non porta il pareggio.

© Riproduzione riservata