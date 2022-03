Domenica in campo per le due squadre sarde che disputano i campionati nazionali di rugby.

Serie A. “Andiamo a Settimo Torinese. Mi aspetto una gran prestazione, per confermare quello che abbiamo fatto. Abbiamo l'obiettivo di andare a vincere”. Così Giovanni Marchetto, allenatore-giocatore dell'Amatori Rugby Alghero presenta la sfida di serie A in programma alle 13 sul campo del TkGroup, settima in classifica a nove lunghezze (e con un match in meno) dagli algheresi, quinti.

Serie B. Per la B, l'Amatori Capoterra torna tra le mura amiche del Comunale di Via Trento. C'è da dimenticare il pesante 45-14 subito sul campo del Bergamo terzo del girone. E l'occasione pare propizia, visto che Capoterra arriva il Varese, nono a due punti dai padroni di casa (e con una partita in più disputata), ottavi. Calcio d'inizio alle 14.30, arbitra il signor Riccardo Fagiolo di Roma.

