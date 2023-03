Al via sui campi della Savena Beach Arena di San Lazzaro di Savena e del Country Club di Villanova di Castenaso i Campionato Italiani Indoor di Beach Tennis per la Categoria Under. In programma da oggi a domenica i match che daranno i titoli nazionali di singolo e doppio maschile e femminile Under 12, 14, 16 e 18 e i titoli di doppio misto Under 14, 16 e 18.

L'Eolo Beach Tennis di Oristano vola in Emilia con tredici atleti accompagnati dagli istruttori Diego Fratini e Alberto Tamponi. In singolare saranno in gara, nell'Under 14, Ilaria Corona, Ilaria Cuozzo, Alessio Garau, Luca Ibba, Nicolò Porcedda, Leonardo Russo e Lorenzo Sanna; nell'Under 16 Alessia Cucco, Elena Pinna, Angelica Villecco e Matteo Cazzaniga; nell'Under 18 Marco Carboni e Daniele Olla.

Doppi femminili con Cuozzo e Corona (U14), Cuozzo/Pinna e Villeco con la portacolori del Beach Time Elisa Carboni (U16), Cucco/Pinna e ancora Villeco con Elisa Carboni (U18).

Per i doppi maschili, in campo Garau/Ibba, Porcedda/Russo e Sanna con Matteo Furlan (U14), Cazzaniga/Porcedda, Garau con Russo e Ibba con Sanna (U16), Marco Carboni gioca con Matteo Paoletti e Olla con Lorenzo Pasqualato (U18).

In doppio misto, spazio a Ilaria Corona/Riccardo Ponti, Ilaria Cuozzo/Alex Agirelli e Martina Minguzzi/ Nicolò Porcedda (U14), Alessia Cucco/Marco Minguzzi, Elena Pinna/Luca Ammendola e Angelica Villecco/Matteo Cazzaniga (U16), Marco Carboni con Sara Manenti (Beach Tribù).

“Nella scorsa annata ci siamo tolti la soddisfazione di vincere alcuni titoli ed andare a podio varie volte. Partiamo senza avere obiettivi specifici, ma con la consapevolezza che i ragazzi sono in grado di ottenere bei risultati. Carboni ed Olla hanno le qualità per competere in una categoria (Under 18) che vede ormai presenti atleti in grado di essere competitivi anche con i più grandi. Nella categoria under 14 femminile ho la certezza che Cuozzo e Corona saranno grandi protagoniste. Nelle altre categorie forse non partiamo con il favore del pronostico, ma i ragazzi faranno certamente bella figura.”, commenta Diego Fratini.

© Riproduzione riservata