È iniziata la stagione del Monastir 360GG con i primi giorni di allenamento in vista dell’esordio in Serie A. La squadra agli ordini del confermato Diego Podda si è ritrovata nella giornata di ieri al palazzetto di Sestu per preparare il debutto del 24 settembre. Oltre ai tanti rinnovi dei protagonisti della promozione dello scorso anno, sono stati annunciati tre nuovi rinforzi: Lorenzo Etzi, laterale classe 2002 protagonista lo scorso anno con la Leonardo in A2, e lo spagnolo Daniel Montes Del Rio, ala-pivot classe 90 che in Italia ha già vestito la maglia della Feldi Eboli, la prima avversaria in campionato del 360.

Serie A2. Anche per la Leonardo è arrivato il momento di iniziare gli allenamenti in vista della prima di campionato in A2. La società ha annunciato i convocati per la preparazione atletica agli ordini del confermato Tony Petruso tra cui spicca il nuovo acquisto brasiliano Bicao.

Serie B. Le prime a scendere in campo in stagione saranno le formazioni di Serie B con la Coppa della Divisione del 10 settembre. Le rose delle 5 sarde sono praticamente ultimate. Confermati nelle rispettive panchine Simone Perra con il suo neopromosso Elmas, Gian Marco Serra su quella del C’è Chi Ciak di Serramanna e Gianni Melis con il Sardinia Futsal. Novità per Jasnagora con la firma di Chicco Cocco e Sestu Città Mediterranea con il ritorno di Mario Mura.

Femminile. Sono stati pubblicati anche i calendari di A2 femminile, che prenderà il via il 9 ottobre e vedrà 7 sarde protagoniste. Nel girone A, esordio in trasferta per il Cus Cagliari e la Mediterranea, rispettivamente contro Bagnolo e Hurricane. La Jasnagora e il Santu Predu ricevono invece il Corticella e il Pero. Nel girone B, subito derby per Athena Sassari e Arzachena. Il neopromosso Shardana Futsal debutterà invece sul campo della Roma.

