Dopo la retrocessione della Supramonte Orgosolo dall’A2 alla B, i campionati nazionali potrebbero riservare un’altra delusione al softball sardo, con la retrocessione del Nuoro dall’A1 all’A2. Al sodalizio barbaricino servirà un’impresa per ribaltare il 2-0 nella serie playout che si gioca al meglio delle cinque partite incassato a Settimo Fiorentino, dove le nuoresi, prive di tutte le giocatrici straniere, sono state sconfitte prima 12-0, in quattro inning per “manifesta inferiorità”, e poi 8-1. Saranno decisivi gli incontri che si giocheranno sabato, a partire dalle 17, al “Francesco Sanna”, dove la formazione toscana avrà però subito a disposizione il primo match ball.

Shardana. Chi invece nell’A2 di softball spera di arrivarci sono le iglesienti della Shardana, che dopo aver vinto il girone sardo della B hanno dominato la semifinale playoff contro le siciliane del Castiglione 2000. Le gialloblù, che avevano ipotecato il passaggio del turno a Iglesias imponendosi per 13-7 e 3-2 nei primi due incontri della serie, hanno archiviato la pratica in Sicilia, dove hanno vinto gara3 per 2-3 nonostante l’espulsione della lanciatrice Emma Fara e del manager Alexis Navarro per mancata comunicazione del cambio nel box di battuta. “È stata una gara intensa di cui la lanciatrice Letizia Rossi ha scritto il finale chiudendo l’ultimo inning con tre strikeout. Entrambe le squadre hanno fatto un buon lavoro, ma noi siamo stati sempre in vantaggio nonostante il tifo contro e quell’episodio che avrebbe potuto condizionare l’esito dell’incontro”, ha spiegato soddisfatto il dirigente iglesiente Chicco Pintus. “Adesso giocheremo la finale col Nettuno, i primi due incontri si disputeranno sabato in trasferta e poi chiuderemo in casa tra due weekend”.

Un grande traguardo per il sodalizio iglesiente che, a caccia di nuovi sponsor, con un post social ha chiesto il sostegno degli imprenditori locali in vista dell’imminente e importantissima trasferta nettunese.

Nel frattempo, in casa Shardana è arrivata la convocazione in U15 della 2009 Emma Obino, che il 29-30 ottobre sarà impegnata a Modena nei test fisici e atletici condotti dallo staff azzurro.

© Riproduzione riservata