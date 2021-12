Il Budoni vince per 2-0 il recupero da nove minuti (la gara era stata sospesa al 81’). Un successo scontato quello sul Castiadas, sceso in campo con dieci ragazzi della juniores dopo la fuga della rosa dei titolari. Il primo gol lo ha segnato Usai al 37’ (un minuto dopo il fischio d'inizio). Poi il raddoppio siglato da Monteiro. I galluresi di Raffaele Cerbone volano a 21 punti in classifica. Il Castiadas oltre che la sconfitta di oggi sul campo subisce anche il 3-0 a tavolino per la rinuncia della gara di domenica scorsa a La Maddalena contro l'Ilva. La squadra del Sarrabus sarà penalizzata anche di un punto e scende a quota 18 in classifica. Ora c'è la necessità di rifondare la società e fare la campagna acquisti per rifare la squadra rimasta senza titolari.

Suella lascia. Vittoria in trasferta anche per l’Ossese: con le reti di Virdis e Chelo supera (2 a 1) l’Asseminese. Non basta ai padroni di casa la rete di Mattea. Al termine dell’incontro l’allenatore dell’Asseminese Suella ha rassegnato le dimissioni. La società ha temporaneamente affidato la guida della squadra a Fabio Piras, già presente in società col ruolo di vice del tecnico dimissionario.

