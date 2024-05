Ampliare la compagine sociale con ingresso di nuovi soci nell’Asd Porto Torres calcio, dopo l’addio al campionato di Promozione e la retrocessione in Prima categoria.

La società sportiva rossoblù, alla ricerca di un nuovo percorso da intraprendere, tramite il presidente Salvatore Proto Depalmas convoca un’assemblea pubblica aperta a tutti i soci, sostenitori, appassionati, calciatori ed ex calciatori, imprenditori e cittadini, per la giornata di giovedì 23 maggio alle ore 18.30 nella sala conferenze del Museo del Porto, per discutere e deliberare sulla possibilità di aumentare il numero dei soci, ma anche per ampliare la compagine dirigenziale e indicare le prospettive future della Prima squadra e del settore giovanile comprese le attività di base.

Un richiamo per mantenere la storia calcistica di una società sportiva, un patrimonio assolutamente da non disperdere, con la consapevolezza delle difficoltà vissute in questo momento dal club rossoblù, cercando di non penalizzare un vivaio florido che potrebbe far ben sperare sul futuro della squadra nel prossimo campionato 2024-2025.

© Riproduzione riservata