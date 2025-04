Il mondo dello sport sardo in lutto per la morte di Andrea Atzeni che avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 19 aprile.

È stato velocista di buon livello (49:6 nei 400 da allievo) e poi tecnico dell'Amsicora. Alla società cagliaritana è sempre rimasto molto legato. Ha allenato e seguito con passione e competenza atleti di diverse generazioni. Alcuni di loro hanno ottenuto risultati significativi come Johanna Zuddas, Francesca Albiani e il velocista azzurro Wanderson Rijo Polanco.

È rimasto in pista sino a quando le forze gli hanno consentito di coltivare il grande amore per lo sport e per l’atletica in particolare.

L’Amsicora lo ricorda così: «Una presenza costante al campo. Non solo un validissimo tecnico ma soprattutto, per molti, un amico, un fratello, un padre. Un esempio di positività ed energia con la battuta sempre pronta e sempre disponibile per tutto. Era un punto di riferimento per tutta la società e per i suoi ragazzi. Lascia un vuoto incolmabile nell’atletica sarda. Sembrerà impossibile ritornare in pista all'Amsicora e non vederlo più insieme a noi». E lo ricordano con affetto anche gli amici e colleghi del Comune di Cagliari dove per tanti anni ha lavorato nel ruolo di informatico.

