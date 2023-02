Um altro lutto nell'automobilismo e del calcio sardo. E’ scomparso Mario Maulu, per anni delegato provinciale e poi presidente dell'Aci regionale e di Oristano.

Fu ideatore e deus ex machina della Cuglieri-La Madonnina, cronoscalata che arrivò anche alla validità del campionato italiano assoluto.

Maulu è stato per tanti anni Delegato provinciale della Figc di Oristano. Il ricordo del presidente del Comitato regionale Gianni Cadoni: «Saluto un amico, una persona e un dirigente con cui ho condiviso il mio primo percorso federale in occasione dell’ultimo Torneo delle Regioni disputato in Sardegna».

