Alla vigilia della 4ª giornata della poule salvezza di A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia “vede” la salvezza diretta. E vuole acchiapparla.

Reduce dal successo esterno sul Volley Pescara, la squadra di Dino Guadalupi torna in campo dopo la sosta per la Coppa Italia contro l'Altafratte Padova. Domenica al GeoPalace le galluresi affrontano il vice fanalino di coda per bissare la vittoria piena del turno precedente, che potrebbe valere quota 22 in classifica e l’aggancio al quinto posto occupato dalla Vtb Fcredil Bologna. «La vittoria contro Pescara ci ha dato la carica di cui avevamo bisogno per affrontare le prossime partite e la settimana di sosta, durante la quale abbiamo riordinato le idee e ci siamo concentrate principalmente sul nostro gioco, lavorando molto in palestra», interviene Letizia Anello.

«La partita contro Padova è da considerare uno scontro diretto come tutte quelle che verranno: sarà fondamentale mantenere la concentrazione e l’attenzione per tutti i set per poter vincere”, spiega la centrale dell’Hermaea. “Abbiamo visto durante l’anno che Padova ha avuto qualche periodo di difficoltà, ma ogni partita è a sé, e arrivati a questo punto – aggiunge la giocatrice biancoblù – le sorti di una gara si possono ribaltare in pochi secondi».

Squadre in campo alle 17: arbitrano Fabrizio Giulietti e David Kronaj.

© Riproduzione riservata