L’Hermaea Olbia torna a casa. Archiviate le trasferte di Cremona e Sassuolo, la squadra di Dino Guadalupi affronta domani al GeoPalace la Tecnoteam Albese Como.

Pronta a rifarsi dopo due sconfitte. «La squadra sarà senz’altro animata dalla voglia di riscatto: mi aspetto che le giocatrici facciano tesoro degli insegnamenti offerti dalle gare di Cremona e Sassuolo, dove non abbiamo giocato per larghi tratti, esprimendo solo in alcuni frangenti un vero lavoro di squadra», spiega il coach Dino Guadalupi presentando la sfida della 6ª giornata di A2 femminile di volley.

«Dovremo affrontare l’Albese con attenzione, pensare di meno e spingere il nostro gioco, restando focalizzati azione dopo azione, senza restare bloccati sul momento di difficoltà», aggiunge l’allenatore delle galluresi, che con 8 punti in classifica precedono le lombarde a +4 nel girone A. «La caratteristica peculiare delle nostre avversarie risiede nella lunghezza del roster: hanno tante giocatrici complementari, e questo permette loro di variare gli scenari tecnici all’interno dello stesso set. Noi però – conclude Guadalupi – pensiamo soltanto a noi stessi e a crescere come squadra».

Si scende in campo alle 17: arbitrano Matteo Mannarino e Dario Grossi.

