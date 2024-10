Dopo il durissimo test all'esordio contro una delle principali favorite per la promozione come Costa Masnaga, la Sardegna Marmi Virtus Cagliari cerca i primi punti in Serie A2 Femminile al PalaRestivo contro l'Università Telematica Giustino Fortunato Benevento (sabato, ore 17).

Il ko di sabato scorso in terra lombarda è stato digerito bene dalle virtussine, che oltre ad aver fatto i conti con l'oggettiva forza di un avversario più strutturato, sono incappate in una giornata molto complessa al tiro: appena il 31% dal campo con 9/36 da due punti. Troppo poco per restare in partita. Non è andata molto meglio, al debutto, per le campane, superate in casa da Empoli per 84-63. Ripescate dalla Serie B, le campane di coach Giulio Musco hanno inserito nel roster Ilaria Lombardi (play), Roberta Feoli (P/G), Emma Franceschini (guardia), Matilde Castagni (play/guardia), Ludovica Rubortone (ala). Da tenere sott’occhio anche come Sara Iuliano (play e 17 punti contro Empoli), Francesca Toffolo (G/A) 10 punti e Federica Chiovato (G/A) 19 punti.

«Occorre entrare nell'ordine di idee che le partite in casa vanno sempre vinte», afferma coach Fabrizio Staico, «il PalaRestivo deve diventare il nostro fortino inespugnabile. Benevento non è una neopromossa, come lo è la Virtus, ma una squadra a cui è stata data la possibilità di poter partecipare ad un campionato di Serie A2. Si tratta di un gruppo molto giovane, che sicuramente ha dei margini di miglioramento che credo possa venire fuori nel corso della stagione. Comunque, incontrare Benevento in casa, in questa fase del campionato, per noi è un valore aggiunto. Abbiamo la nostra chance per poter conquistare la vittoria. Serviranno concentrazione e determinazione. Spero che il livello delle prestazioni delle singole salga rispetto all’ultima gara, in tutti i reparti sia esterno che interno e possa arrivare la prima soddisfazione delle stagione».

© Riproduzione riservata