Il cambio in panchina non è bastato per dare uno scossone positivo alla Techfind Selargius. Domenica pomeriggio le giallonere non sono riuscite a contrastare il predominio della vice capolista Clv-Limonta Costa Masnaga, e hanno accusato la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Serie A2 Femminile. La prima della gestione Amadasi, subentrata due settimane fa all'esonerato Righi.

Dopo un primo periodo positivo, in terra lombarda le giallonere si sono lentamente spente nel secondo di fronte all'aggressività delle padrone di casa, determinate a difendere la seconda piazza in classifica: «Siamo state in partita quasi due quarti», afferma l'allenatrice, «poi non siamo state in grado di contenere lo strapotere di Costa, squadra completa e che può vantare quasi due quintetti di buon livello». Il -28 finale (87-59) non può certo soddisfare. Anche perché arriva dopo il -31 incassato al PalaVienna contro Broni. Eppure nel match d'andata, disputato a Selargius a metà dicembre, Ceccarelli e compagne erano riuscite ad avere la meglio: «Ripetersi era molto complicato», sottolinea, «ciò non toglie che le ragazze abbiano dato il massimo, anche se purtroppo non è bastato».

A due giornate dal termine della regular season, il San Salvatore resta sesto con 26 punti, in piena zona playoff: «Puntiamo a vincere le partite rimanenti», conclude Amadasi, «vogliamo chiudere al meglio la regular season e assicurarci i playoff anche quest'anno».

