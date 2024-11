Dieci anni dopo si rivede il Norbello in testa alla classifica della serie A1 femminile. Due vittorie nel weekend e sorpasso al Castelgoffredo. Il primato della Marcozzi nel torneo maschile è al momento inattaccabile, resta sulla scia solo Carrara, rallenta il TT Sassari. Primo posto per il Muravera anche nel girone B della serie A2 maschile.

Serie A1 femminile

Sembrava un ostacolo complicato il Sud Tirol, ancora a punteggio pieno dopo due vittorie, ma il Norbello l’ha superato e battuto 4-1 con autorità, nel recupero della terza giornata. Il debutto della ceka Hana Matelova, due olimpiadi alle spalle e neocampionessa europea di doppio, ha messo in chiaro le sue intenzioni. Debora Vivarelli è battuta in quattro set. La imita Tan Wenling sulla spagnola Sastre, accorcia Gaia Monfardini in tre set su Ana Tofant, ci pensano ancora Tan Wenling e Matelova a chiudere. Sabato il derby con il TT Sassari, per la quarta giornata, e vittoria per 4-0. Stavolta la protagonista è Ana Tofant che apre battendo Teodora Simon e chiude con Fatimo Bello, superata al quinto set. In mezzo ancora Matelova e Tan Wenling, in tre set su Bello e Rozanova. Il TT Sassari è ultimo con cinque sconfitte. Negli anticipi di mercoledì scorso Quattro Mori e Muravera erano state battute in casa rispettivamente da Castelgoffredo e Sud Tirol.

Serie A1 maschile

Dopo il derby Marcozzi-Norbello nell’anticipo di mercoledì, vinto dai cagliaritani, il TT Sassari voleva confermarsi seconda forza del campionato ma il Prato lo ha impedito fermandolo sul pareggio, 3-3. Dopo un batti e ribatti i sassaresi conducevano 3-2 grazie a due punti di Ismailov e uno di Puppo. Il russo ha battuto prima Allegranza, successivamente Artemenko in quattro sofferti set. Tre set impegnativi anche per Puppo su Allegranza. Nel match decisivo Baciocchi ha vinto i primi due set con Skachkov, che ha rimontato e vinto al quinto consentendo al Prato di strappare il pari.

Serie A2 maschile

Terza partita e terza vittoria per Santa Tecla Nulvi, 4-1 a Brescia con il TT Marco Polo, con quattro partite concluse al quinto set. Apre Koldas, 3-0 a Marchese, poi l’impegno sale. Cappuccio supera Bisi, imitato da Mongiusti con Chokry. Koldas potrebbe chiuderema due set di vantaggio non sono sufficienti, Bisi rimonta e riapre la partita, che chiude Mongiusti, 3-2 con Marchese.

Nel girone B il Muravera vince 4-0 lo scontro al vertice con Lucca e tenta la fuga. Successo contro una squadra d’esperienza indirizzato sin dalla prima partita quando Alberto Lillo ha superato Enrico Puppo. Poma allunga battendo Di Fiore, è il turno di Giordano, in quattro set su Ragni, chiude Poma in rimonta dopo cinque set su Mankowski. Al secondo posto c’è la Marcozzi, fermata a Roma sul 3-3 dal King Pong. Iniziano bene Rosca e Kuznetsov, perdono lo stesso Rosca e due volte Martinalli. Ci pensa Kuznetsov a rimediare contro Li Weimin dopo tre tiratissimi set.

