Domani alle 12 sul campo del Treviso c'è un motivo in più per cercare una vittoria importante per la classifica: per Jack Devecchi sarà la gara numero 700 in maglia Dinamo. Un record di fedeltà (sedicesima stagione a Sassari) che non ha eguali tra i giocatori in attività nella massima serie.

Il capitano ha collezionato 140 partite in A2 (compresa una di Coppa Italia), 403 presenze nella massima serie, 35 tra Coppa Italia e Supercoppa e 121 gare nelle coppe europee. Una bandiera del basket sardo, ma anche un esempio per tutta la pallacanestro italiana.

Cugino di Danilo Gallinari, debuttante a Milano, Jack Devecchi è approdato in Sardegna nell'estate del 2006. Da allora è stato sempre confermato, non solo per le qualità tecniche, ma anche per quelle umane: serietà, spirito di sacrificio in palestra ogni giorno, a prescindere dallo spazio in campo la domenica, modello difensivo strepitoso che gli è valso il soprannome di Ministro della Difesa, equilibrio e disponibilità. E' l'unico giocatore ad avere vinto tutti i trofei della bacheca sassarese.

La Dinamo vuole festeggiarlo con una vittoria, anche se sarà dura contro Treviso, che ha superato le eliminatorie della Champions e vinto la prima partita della fase a gironi contro il Riga per 91-85, mentre in campionato ha sconfitto Tortona e Venezia, cadendo a sorpresa sul campo della matricola Napoli per 80-72.

Da segnalare anche i due ex di Treviso che indossano la maglia biancoblù: la guardia David Logan e il centro Christian Mekowulu.

