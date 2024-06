Sabato 8 e domenica 9 giugno, La Cinta, suggestiva spiaggia di San Teodoro, sarà teatro di SwimTheIsland Sardegna, la prima delle tre tappe del circuito organizzata da Three Experience e TriO Eventi, con il supporto del Comune di San Teodoro e di TNatura.

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione sarà domani, venerdì 7 giugno, alle 12, nelle sale del Municipio di San Teodoro.

In programma una serie di gare, competitive e non, che permetteranno ai nuotatori di misurarsi su distanze e con le formule a loro più congeniali, compresa la “Short” di 1800 metri valida per la Coppa Italia Acsi, in una delle località marine più amate e rinomate a livello italiano e internazionale. Le iscrizioni online, chiuse lunedì, hanno visto superare le cinquecento adesioni da tutta l'Italia. Sarà comunque possibile iscriversi anche sul posto.

Sabato, aprirà la manifestazione al “Sprint Challenge”, gara competitiva sugli 800 metri, che prevede un turno di qualificazione (con batterie da 40-45 nuotatori, a partire dalle 11.30) e la finale (alle 16).

Lo stesso giorno, alle 13, è in programma la “Family/Team, non competitiva a squadre sulla stessa distanza. È non competitiva anche la “Mwm Relay”, alle 14.30, una staffetta composta da due nuotatori uomini e una donna, che dovranno percorrere, ognuno e per intero, il percorso da 800 metri. Alle 17, grande attesa per la “Short Swim”, competitiva sui 1800metri, valida per la Coppa Italia Acsi. Altra competitiva è la “Combined Swim 1800+3200 metri”, in cui gli iscritti dovranno cimentarsi, sabato alle 17, nella “Short” da 1800 metri, e domenica alle 10, nella “Classic” da 3200 metri.

Il sabato si concluderà con la “Sunset Swim, nuotata di 1100metri non competitiva al tramonto (partenza alle 20.30) e seguita da un aperitivo sulla spiaggia.

Domenica, oltre alla già citata Classic Swim, è in programma un'altra agonistica, la “Long Swim” da 6mila metri, con partenza a mezzogiorno.

