Sabato alle 10 nei campi del Centro federale "Tino Carta" di Sa Rodia a Oristano, si disputeranno le finali del campionato regionale della Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale. Le gare saranno precedute dalla sfilata delle società partecipanti e dal saluto delle autorità. A seguire, verso le 13.30, si svolgeranno le premiazioni.

Le squadre in gara saranno in totale 8. Quattro team per il Secondo Livello (Macomerese, La Torre, Speedy Sport e Gioventù Assemini) e altre 4 per il Terzo Livello (Atletico Olbia, Juve Luras, Ammentos e Asso Sulcis).

Protagonisti dei campionati di Secondo e Terzo Livello sono atleti con disabilità intellettivo-relazionali.

Nel corso della mattinata di sabato si disputeranno in totale otto partite, ciascuna della durata di 30 minuti. Le vincitrici dei campionati accederanno alle fasi finali nazionali, in programma a maggio a Coverciano.

