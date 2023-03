Per il terzo anno consecutivo, la Sardegna ospiterà un round del Mondiale di Motocross. Il circuito “Le Dune” di Riola Sardo, domani e domenica sarà teatro della seconda data della lotta iridata, che sbarca nell’Oristanese per disputare la prima tappa europea dopo la gara d’apertura in Patagonia di due settimane fa.

Al Gp della Sardegna, in gara circa 40 piloti, i migliori specialisti della disciplina, che si daranno battaglia in ben 4 categorie diverse. Massima attesa per la classe regina MxGp, con 25 piloti al via tra cui spiccano Romain Febvre (Kawasaki Racing Team), Rubén Fernandez (Hrc Honda), Mattia Guadagnini, Jeffrey Herlings e Jorge Prado (Red Bull Ktm Factory Racing), che non proveranno a non far rimpiangere gli indisponibili Tim Gajser e Mitch Evans, portacolori di Honda e Kawasaki fermati rispettivamente da infortuni al femore e al pollice.

A Riola, di scena anche la serie cadetta Mx2, con 25 iscritti tra cui l’italiano Andrea Adamo (RedBull Ktm Factory Racing Factory), il belga Jago Geerts, il francese Thibault Benistant (Monster Energy Yamaha Factory Racing MX2) e Lorenzo Ciabatti, altro centauro tricolore.

Sfiora quota 40 il nutrito gruppo delle partecipanti al mondiale femminile Wmx, tra cui l’unica sarda in gara, Alice Giorda, e la pluricampionessa del mondo Kiara Fontanesi.

Ben 46, infine, gli iscritti all’Europeo Emx250, con Bonacorsi, Zanchi, Tuani, Razzini, Lata, Rossi, Ruffi, Barbaglia e Ruffini a tenere alta la bandiera italiana.

Il programma di domani prevede le libere di Wmx (9.30), Emx250 (10), Mx2 (10.30) e MxGp (11), seguite dalle qualifiche Wmx (11.55) e Emx250 (12.30) e da Time Practice Mx2 (13.45) e Time Practice MxGp (14.20). A seguire Gara1 di Wmx (15:05) ed Emx250 (15.45) e le qualifiche di Mx2 (16.35) e MxGp (17.20). Domenica si partirà con Gara2 di Wmx (9.45), seguita dal warmup di Mx2 (10.25) e MxGp (10.45) e da Gara2 di Emx250 (11.30). Poi i riflettori saranno puntati su Gara1 di Mx2 (13.15) e MxGp (14.15) e su Gara2 di Mx2 (16.10) e MxGp (17.10).

I biglietti sono disponibili online, a tariffa ridotta, o al botteghino del circuito.

© Riproduzione riservata