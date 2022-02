Dopo oltre 40 giorni di sosta ripartono anche i campionati di serie B e C femminile di basket. Rispetto al programma originario saranno solo 4 le partite che si disputeranno, su 9 originarie, nei due tornei.

Serie B. Saranno solo 2 (su 5) le partite che inaugureranno la seconda parte della stagione. Tra le gare rinviate anche quella che vedeva impegnata la capolista Iannas Virtus Cagliari sul campo dell’Astro. Giocherà, invece, l’inseguitrice Mercede Alghero, ospite del Su Planu. Impegno casalingo, invece, per la terza, l’Antonianum Quartu, che attende la visita del San Salvatore Selargius. Novità, intanto, sulla formula del torneo: dalla seconda metà di marzo spazio ai playoff tra le prime 8 al termine della regular season e playout tra le ultime due della classifica. Il programma: Su Planu – Mercede Alghero, domani, ore 18; Astro – Iannas Virtus Cagliari (rinv.); Antonianum Quartu – San Salvatore, oggi, ore 18; Spirito Sportivo – Dinamo 2000 (rinv.); Basket 90 – Costruzioni Valentino Alghero (rinv.).

Serie C. Gli incontri inizialmente in programma, in questo campionato, erano 4, ma alla fine se ne disputeranno solamente 2. Non gioca la capolista New Basket Ploaghe, dopo il rinvio contro Carloforte, e nemmeno una delle immediate inseguitrici, Nuoro (rinviata la sfida con Assemini). Oggi, invece, giocheranno il Basket Quartu contro la Coral Alghero, mentre domani l’altra vice-capolista, la Ferrini Quartu, andrà a far visita al Nulvi. Il programma completo: Nuoro-Assemini (rinv.); Basket Quartu-Coral Alghero, oggi, ore 18; New Basket Ploaghe – Carloforte (rinv.); Basket Nulvi – Ferrini Quartu, domani, ore 17.

© Riproduzione riservata