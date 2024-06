La sezione AIA di Cagliari ricorda Claudio Deiana, arbitro scomparso nel 2020 a soli trent'anni dopo aver combattuto contro la leucemia.

Quest'oggi, a partire dalle 14.30, si terrà la terza edizione del memorial in suo nome: come nelle precedenti due lo scenario sarà il Comunale di Monastir, dove sono attesi circa 150 arbitri sardi per ricordarlo. I direttori di gara delle varie sezioni sarde (e non solo) saranno impegnati in tornei di calcio a 7 maschile, calcio a 5 femminile e una gara podistica di 1.500 metri, il tutto riunito dalla frase "Never give up" che lo stesso Deiana usava spesso.

«È un motto che abbraccia non solo gli arbitri sardi, ma quelli di tutta Italia», commenta Andrea Melis, presidente della sezione AIA di Cagliari. «Il suo non arrendersi mai, come ci ha insegnato, è sempre vivo e ci accompagna in tutti i momenti di gioia e di dolore. Nonostante la sua giovanissima età era stato da subito un faro per tutti, sempre disponibile nell'aiutare i colleghi». Deiana, nel 2022 ossia dopo la sua scomparsa, è stato inserito alla memoria nell'organico degli arbitri della CAN beach soccer nazionale.

