Non attende l’Epifania, il golf regionale, per tornare in campo. Oggi l’Is Molas Golf Club e l’Is Arenas Golf & Country Club hanno approfittato della giornata festiva per inaugurare il nuovo calendario sportivo.

A Pula, si è svolta la tappa sarda del circuito nazionale Wingolf Race to Portugal 2022, 18 buche Stableford per tre categorie. Come d’abitudine nel periodo natalizio, è stato un nuovo testa a testa tra soci e ospiti provenienti dalla penisola. Filippo Prini (Monticello) si è aggiudicato la vittoria sul lordo (35 punti), la risposta è arrivata con Alberto Grilletti (Is Molas) che ha messo la firma nel netto di 1a categoria (36). Del circolo organizzatore anche Ignazio Urru (1° netto 2a categoria, 40) e Davide Ruggeri (1° netto 3a cat., 45).

In contemporanea, il 18 buche di Narbolia ha fatto da scenario a una sfida a coppie per il trofeo Happy New Year, 4 palle la migliore. La vittoria lorda è andata a Mauro Carboni - Giulia Spanedda (26 punti), quella netta a Mauro Biffi – Bruno Musu (37).

© Riproduzione riservata