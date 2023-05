Gara1 della finale scudetto maschile di pallamano - giocata al PalaSantoru di Sassari - è stata battaglia vera e alla fine, ad avere la meglio, sono stati i padroni di casa della Raimond, che hanno battuto la Junior Fasano per 34-32. Gara2 e l’eventuale gara3 si giocheranno in Puglia, alle 18.30 di giovedì 18 e alle 20.30 di sabato 20.

La gara. È partito meglio il Fasano, poi la Raimond ha impattato sull’8-8 con Nardin, migliore in campo, e al primo tempo si è chiuso sul 14-14. Il secondo tempo è iniziato invece nel segno della Raimond, che ha toccato anche il +4 prima di essere acciuffata al 53’ sul 28-28 ed è stato proprio Nardin a siglare il 33-31 e il 34-32 finale su rigore.

“Si gioca per provare questo tipo di emozioni, non capitano tutti oggi partite come quella di oggi. Non avevo mai giocato una finale scudetto, ho pensato a divertirmi e a prendere tutte le energie positive che c’erano”, ha commentato il migliore in campo e top scorer dell’incontro.

Raimond Sassari-Junior Fasano 34-32 (14-14 p.t.)

Raimond Sassari: Spanu, Aldini, Nardin 15, Carta, Mura, De Oliveira 8, Bronzo 5, Delogu, Halilkovic 2, Bomboi, Pintori, Delrio, Sampaolo, Grbavac, Hamouda 2, Brzic 2. Allenatore: Francisco Javier Equisoain Azanza.

Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 8, Sperti, Pugliese 4, Leban, Notarangelo, Messina, Boggia, Cantore 5, Beharevic, Petrovski 2, Ostling 7, Corcione, Jarlstam 6. Allenatore: Vito Fovio.

© Riproduzione riservata