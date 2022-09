A Calangianus, dal 18 al 24 settembre, 400 giocatori in rappresentanza di 17 nazioni, si affronteranno sui tavoli verdi, nella bellissima cornice dell’ex Padiglione fieristico, per dare luogo a uno dei più grandi eventi sportivi della storia di questo centro gallurese: i Campionati del Mondo di Biliardo, specialità 5 birilli. A Calangianus e non solo si respira il clima dei grandi eventi. Soddisfatto il sindaco Fabio Albieri, a cui va attribuito il merito di di aver chiesto e ottenuto dalle federazioni italiana e internazionale l’organizzazione del mondiale. "Merito da condividere con Paolo Scaramuzzi e sua moglie Nerella - afferma il primo cittadino calangianese - già instancabili organizzatori a Calangianus dei precedenti eventi di carattere nazionale ed internazionale del mondo della stecca. Persone che hanno creduto e realizzato quello che continuo a definire un sogno”.

Ma non saranno solo sfacci, raddrizzi, giri e birilli abbattuti quelli che caratterizzeranno la kermesse calangianese."L' amministrazione comunale - prosegue Gianni Bonino, consigliere delegato al Turismo e Spettacolo - con un altro grande sforzo organizzativo ed economico proporrà un ricco calendario di eventi collaterali, di spettacolo e di intrattenimento, al termine delle giornate di gara”.

Calangianus vivrà per due settimane sotto i riflettori dei media. L'evento sportivo sarà seguito dalle televisioni nazionali e da diverse testate internazionali. Saranno inoltre numerosi i giornalisti accreditati da tutto il mondo. "Compie un grave errore di valutazione chi considera sport minori quelli come il biliardo sportivo - precisa Fabio Albieri -. Eventi di questo livello muovono centinaia di persone tra organizzatori, atleti, accompagnatori, che per diversi giorni vivranno il nostro territorio, conoscendone tradizioni, cultura, artigianato, saperi e sapori".

L’indotto creato sarà perciò importante e anche i centri vicini beneficeranno del grande movimento che si svolge intorno al Campionato del Mondo di Biliardo sportivo.



