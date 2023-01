L’Esperia Cagliari ha confermato che sul parquet di casa non ce n’è per nessuno, neanche per l’attrezzata capolista San Nilo Grottaferrata, battuta 78-71 dai cagliaritani.

Quella ottenuta nella 6ª di ritorno della C Gold di basket è per i cagliaritani la settima vittoria in otto gare interne e consente loro di balzare a quota 14 punti. Ludovico Sanna (28) determinante, in doppia cifra anche gli argentini Perez (13) e Garello (12).

Il coach. «Arrivavamo da due sconfitte consecutive in trasferta e per noi è una vittoria fondamentale per la classifica, per il morale e perché è la conferma di ciò siamo in grado di fare. Contro la prima in classifica ci aspettavamo una gara dura, come accaduto all’andata, dove eravamo andati sopra di venti per poi perdere all’ultimo secondo», ha sottolineato coach Federico Manca. «Sapevamo della forza di Grottaferrata, che oggi è stata brava a rientrare ma noi siamo rimasti concentrati e non ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Il gruppo si è messo a disposizione di Ludovico Sanna, che nell’ultimo quarto ha preso per mano la squadra: tutti hanno disputato una grande partita, dai veterani ai più giovani».

La gara. Buona partenza dell’Esperia, che si è portata subito avanti con le bombe di Sanna e Garello (12-7 al 5’) e ha chiuso la prima frazione sul 25-20. I cagliaritani allungano nel secondo quarto, in cui hanno toccato prima il +11 e poi risposto alla tentativo di riavvicinamento dei laziali col +17 siglato Villani e Floridia. Dopo essere arrivati al giro di boa sul punteggio di 48-31, i granata hanno confezionato un +22 targato Garello, ma a quel punto è arrivata la reazione della capolista, capace di riavvicinarsi fino al -8 grazie a Permon e Chiminello (61-53 al 30’). Nonostante il calo fisico evidente, l’Esperia non si è lasciata intimidire e, trascinata dalle triple di Villani e Sanna ha risposto agli ospiti e tenuto a bada l’insidioso Oliva.

Esperia Cagliari-San Nilo Grottaferrata 78-71

(25-20; 23-11; 13-22; 17-18)

Esperia Olimpia Cagliari: Piras ne, N. Manca 6, Tocco ne, Floridia 4, Chessa, Villani 8, Frattaroli, Picciau 7, Locci, Perez 13, Garello 12, Sanna 28. Allenatore F. Manca.

San Nilo Grottaferrata: Chiminello 9, Permon 11, Ridolfi 16, Reali 5, Mazzocchia 2, Spinosa 5, Oliva 19, Brenda 2, Proietti 2. Allenatore Stefano Busti.

