Meglio conosciuta come La Nicculina, Cala Baecca è la seconda spiaggia del litorale di Santa Teresa di Gallura, a partire da ovest.

Di natura solitaria e selvaggia, ad ovest, est e nell’entroterra, è di piccole dimensioni. La sabbia è dorata scura, grossolana, con ciottoli. Il mare verde e profondo. Mai affollata, a causa delle difficoltà d’accesso, a parte la frequente presenza di catrame, è abbastanza pulita, salvo che nel retrospiaggia.

COME RAGGIUNGERLA – Percorrendo la litoranea per Castelsardo, si incontrano varie deviazioni (a destra, ovest) che consentono di avvicinarsi, in auto e poi a piedi, a tratti nascosti e solitari di questa costa; sentieri abbastanza percorribili si snodano fra le scogliere e sulle basse colline prospicienti il mare.

Occorre seguire le indicazioni per il Villaggio Turistico Pultiddolu, situato subito alle spalle della Spiaggia di Pultiddolu. Dalla spiaggia inizia un sentiero verso nord, che porta alla cala in una mezz’oretta di cammino; non è accessibile in auto, dunque l’alternativa all’escursione a piedi è il noleggio di un’imbarcazione nel porto di Santa Teresa di Gallura o a Capo Testa (si raccomanda di uscire solo con mare calmo).

