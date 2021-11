La spiaggia di Rena Majori si trova nel Comune di Aglientu, nella località Rena Majore, insediamento turistico residenziale dotato di tutti i servizi.

La location offre una natura solitaria e selvaggia, a ovest, est e nell’entroterra.

L’arenile è di grandi dimensioni e dotato di una sabbia dorata chiara. Il mare è verde e poco profondo.

Di rado è affollato, anche durante l’alta stagione, grazie alle sue grandi dimensioni.

A volte sono presenti posidonie sul lato orientale.

COME RAGGIUNGERLA – È accessibile più facilmente da nord-est.

Sulla strada statale 200 che collega Castelsardo a Santa Teresa di Gallura (a 8 chilometri da questo centro) si individuano l’accesso principale e anche un paio di percorsi sterrati non segnalati.

Il primo è più evidente, in quanto si apre quasi in corrispondenza del bivio per Rena Majore. Si attraversa, in discesa, la vasta pineta di rimboschimento impiantata sulle dune di sabbia, che arriva sino al mare (posto a circa 500 metri di distanza). Il posteggio è vicino alle ultime dune.

Grazie alla presenza di alberi, può essere piacevole raggiungere la costa a piedi o in mountain-bike.

