Di sabbia finissima e dorata, la spiaggia di Rena Bianca si affaccia su una insenatura dalle acque verdissime, cui fanno corona le coste della Corsica davanti, la Torre di Longonsardo a destra e l’isola Municca a sinistra.

Disponibilità di bar, alberghi, ristoranti, negozi e servizi vari.

L’arenile è di medie dimensioni, molto affollata in alta stagione, il mare è verde e poco profondo.

COME RAGGIUNGERLA – La spiaggia può essere raggiunta facilmente a piedi da piazza San Vittorio, la principale di Santa Teresa Gallura, scendendo attraverso via Verdi. È accessibile anche in auto, ma il piccolo piazzale dove si posteggia, in alta stagione, è affollatissimo.

