La spiaggia di Foxi Manna è accessibile da vari punti, con piccoli posteggi e brevi percorsi a piedi, individuabili senza eccessiva difficoltà. Disponibilità di bar, ristoranti, negozi e servizi vari.

Di natura interessante, è per ampi tratti solitaria e selvaggia, e ha un bel panorama sulla riva.

Di grandi dimensioni, la sabbia è dorata chiara e fine; il mare verde-azzurro e poco profondo; mai affollata, neanche in alta stagione, salvo che nei pressi dei posteggi e gli accessi; abbastanza pulita, con presenza di posidonie spiaggiate.

Vari nuraghi nell’immediato entroterra.

COME RAGGIUNGERLA – Dalla circonvallazione orientale del paese (in effetti fa parte della nuova ss 125) si imbocca la strada segnalata per Marina di Tertenia.

Prima in salita, poi in discesa si raggiunge la costa; ai piedi del bellissimo Monte Cartucceddu si estende la grande spiaggia con, alle spalle, il piccolo insediamento turistico, dominato dal nuraghe Aleri.

