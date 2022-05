Situata nella costa della Marina di Gairo, la spiaggia di Cala Francese-Su Sirboni è formata da un candido arenile circondato da splendidi roccioni di porfido rosa; alle spalle, il curioso hotel Su Sirboni, da decenni inattivo.

Natura interessante, quasi interamente solitaria e selvaggia, e un bel panorama sulla riva, la spiaggia è di piccole dimensioni con la sabbia bianca, fine, il mare azzurro-verde e poco profondo. Non tanto affollata neanche in alta stagione a causa della difficoltà d’accesso, è pulita, con scarsa presenza di posidonie spiaggiate. Da non perdere.

COME RAGGIUNGERLA – Per l’accesso, proseguire verso sud oltre il villaggio Sa Perda Pera. La spiaggia, oltreché dal mare, è visitabile da terra unicamente a piedi e da nord, per mezzo dell’unico passaggio consentito dai proprietari dei terreni circostanti; da sud il percorso, sempre a piedi, è lungo e difficoltoso.

In stagione, il piccolo ingresso è individuabile grazie alle auto posteggiate sulla strada, nelle vicinanze. Si deve seguire la linea di costa, sugli scogli non proprio facilmente agevoli (da evitare dunque un carico di “bagagli” da spiaggia eccessivo) per circa 400 metri. La fatica è compensata dalla bellezza della località.

