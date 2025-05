Musica colta e popolare. Brani in italiano e in sardo. C’è tutto questo nella scaletta del concerto in programma sabato 24 maggio nella chiesa del Santissimo Salvatore, inserito nel cartellone della rassegna “Voci e Suoni per il Patrono” organizzata dal coro polifonico di Serdiana e dalla parrocchia.

I padroni di casa del Coro San Francesco d’Assisi, diretto da Nicola Altea, si esibiranno insieme al Collegium Karalitanum diretto da Giorgio Sanna. Il coro di Serdiana presenterà un variegato repertorio di Frisina, Atzori, Soleandro e Lotta mentre il Collegium Kalaritanum proporrà due pezzi di musica colta di Esenvalds e Saint-Saens, brani di Sanna, Rachel e altri tratti dal progetto 2025 “Sa lingua mea est musica” che ha debuttato a Barcellona nella Sagrada Familia per la valorizzazione della lingua e della musica sarda.

Spazio anche alla musica strumentale con i musicisti Claudio Mosca al piano e Giada Vettori al violoncello con brani di Tchaikovskij, Saint-Saens e Morricone.

L’appuntamento è per le 19.15. Ingresso libero.



