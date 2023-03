Ispirato al finto ed esagerato trailer presente a sorpresa nel film di Quentin Tarantino “Grindhouse - a prova di morte”, è finalmente cominciato il periodo di riprese del nuovo titolo horror “Thanksgiving”. Come nella sua prima versione di pochi minuti, la regia è affidata a Eli Roth, regista, attore e sceneggiatore divenuto famoso oltre che per le sue interpretazioni - basti pensare al personaggio dell’Orso Ebreo in “Bastardi senza gloria” dello stesso Tarantino - soprattutto per le sue pellicole ispirate alla cultura dello slasher movie, del gore e dello splatter. Fra di esse possiamo menzionare nomi ormai entrati a pieno titolo nell’immaginario comune, come “Cabin Fever” e soprattutto “Hostel”, uscito nell’ormai lontano 2005.

L’annuncio di inizio riprese è arrivato senza preavviso su Twitter, con allegata una foto del dietro le quinte scattata sul set. In essa possiamo scorgere l’arma che verrà utilizzata dal killer - una temibile ascia - nella sua caccia ad altissima tensione; ancora nulla invece sui volti dei rispettivi attori protagonisti. Insieme alla foto anche una curiosa didascalia che allude ai tradizionali festeggiamenti del “Giorno del Ringraziamento” - celebrati in particolare negli Stati Uniti con un vistoso pranzo a base di tacchino - e che prepara i futuri spettatori con l’inquietante monito: “non ci saranno avanzi”.

Ambientato nella città di Plymouth, nel Massachusetts, il film ricostruirà le stesse atmosfere a tinte ultra violente del trailer originale in cui un killer vestito di nero dal volto coperto semina il panico fra gli abitanti della città compiendo un’orrenda carneficina. Tutto ciò insieme anche a una gran dose di ironia e spiccato citazionismo dal marcato sapore del cinema di genere anni 70.

Pur non essendoci ancora immagini ufficiali delle riprese sono già noti alcuni nomi del cast, che comprende Patrick Dempsey, Nell Verlaque, Addison Rae, Jalen Thomas Brooks, Milo Manheim, Gabriel Davenport, Tomaso Sanelli, Jenna Warren, Gina Gershon, Tim Dillon, e Rick Hoffman. La sceneggiatura è invece a cura di Jeff Rendell. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza per scoprire ulteriori novità su questo titolo che, se non altro, vedrà finalmente la luce dopo un’attesa di ben sedici anni e che promette emozioni da cardiopalma, ma forse anche una bella esplosione di risate.

