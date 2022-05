È in programma per giovedì 12 maggio (alle 20.30), al Teatro Garau di Oristano, il primo dei nove appuntamenti di “Un’Isola di Musica 2022”, rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna.

Sul palco l’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari diretta da Pasquale Menchise, al suo debutto alla guida della compagine cagliaritana, in una piacevole serata di musica classica che accompagna lo spettatore in un ideale ed affascinante viaggio dalla musica barocca alle sonorità novecentesche.

IL PROGRAMMA – Il programma musicale prevede l’esecuzione di: Canone in Re maggiore di Johann Pachelbel; Suite n. 3 BWV 1068: Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach; Divertimento per archi n. 1 in Re maggiore K. 136 di Wolfgang Amadeus Mozart; Serenata per archi in mi minore op. 20 di Edward Elgar; Crisantemi, elegia per quartetto d’archi di Giacomo Puccini; Danze popolari rumene per piccola orchestra di Béla Bartók.

LE REPLICHE – Il concerto sarà poi in replica venerdì 13 maggio (alle 11.30) al Teatro Garau di Oristano (spettacolo per le scuole); sabato 14 maggio (alle 20.30) al Teatro Maria Carta di Elmas; lunedì 16 maggio (alle 11.30) al Teatro Maria Carta di Elmas (spettacolo per le scuole); martedì 17 maggio (alle 20.30) al Teatro Centrale di Carbonia; mercoledì 18 maggio (alle 20.30) al Teatro Eliseo di Nuoro; giovedì 19 maggio (alle 20.30) nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria di Cagliari; venerdì 20 maggio (alle 11.30) al Teatro Comunale di Serrenti (spettacolo per le scuole); sabato 21 maggio (alle 20.30) al Teatro Si’ e Boi di Selargius.

Il concerto ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo.

