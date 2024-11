Parodia e ironia per lo spettacolo inserito nella rassegna organizzata da Theatre en vol “Tra sogno e realtà – La letteratura prende vita”. Domani sera alle 20.30 lo Spazio TEV in via De Martini 15 ospita “Guai a voi, anime prave!”, una tragi-comica versione dell’Inferno di Dante sotto forma di conferenza/spettacolo.

Una Divina Commedia che si tramuta in un’esilarante corsa a ostacoli per la povera relatrice, interpretata da Anna Melchiori, costretta a subire ogni sorta di disturbo e impedimento. But the show must go on: la relatrice va avanti nonostante tutto e incarna i personaggi danteschi come in trance, in un crescendo caricaturale che la spinge sull’orlo di una crisi isterica.

Emergono i personaggi umani dell’Inferno dantesco con la loro intensa forza vitale e emotiva: dal conte Ugolino a Francesca da Rimini, da ser Brunetto Latini a Farinata degli Uberti e altri ancora, fino a un toccante Ulisse, mosso da vorace curiosità, vitale e coraggioso come incurante del proprio destino e tuttavia umano, fragile, sofferente.

Lo spettacolo è una coproduzione Ndaipori Teatro/Theatre en vol con la regia di Gustavo Riondet e Simone Alfonsi alle luci.

