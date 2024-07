Manca meno di un mese alla 15esima edizione del Festival della Canzone Algherese 2024. Venerdì 26 luglio alle ore 20,30 il palcoscenico allestito a Lo Quarter, ospiterà uno degli eventi musicali cittadini più attesi dell'anno. I cantanti in gara stanno già preparando le loro esibizioni sotto la guida esperta del Maestro Raimondo Dore, promettendo al pubblico una serata ricca di emozioni e musica di alta qualità.

Il Festival sarà presentato da Maria Antonietta Izza e Nicola Nieddu. A giudicare le canzoni in gara, una giuria formata da esperti di musica e cultura popolare selezionata dagli organizzatori Antonio Udda e Giovanni Loi. Presenti anche giudici popolari che saranno selezionati tra il pubblico all’inizio del festival, con estrazione a sorte. Questo sistema garantisce una valutazione trasparente e coinvolgente, dando al pubblico l'opportunità di partecipare attivamente all'evento.

La serata sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di ospiti d'eccezione come i Tazenda che si esibiranno con alcuni dei loro più grandi successi oltre ad una performance speciale in lingua algherese, e il cantautore Beppe Dettori con la sua straordinaria voce e il suo talento. Gli organizzatori invitano alla partecipazione ad una serata dove la musica e la cultura algherese saranno protagoniste indiscusse.

Il Festival della Canzone Algherese andrà in scena venerdì 26 luglio alle ore 20.30 a Lo Quarter. I biglietti sono in prevendita presso “Tot Per La Musica” di Fausto e Giuseppe Melis, in Via Lo Frasso 10, Alghero, telefono 079/976137.

