In vista della 39ª edizione, in programma dall’8 al 16 agosto a Berchidda e dintorni, con la novità di una prima tranche dal 19 al 21 giugno, Time in Jazz scalda i motori e annuncia che la presentazione del programma del 2026 avverrà a Parigi il 27 aprile.

A fare gli onori di casa sarà il direttore artistico Paolo Fresu, che durante la conferenza stampa, che si terrà alle 11 all’Istituto Italiano di Cultura, e che potrà essere seguita da remoto in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Time in Jazz, illustrerà il cartellone del festival. La scelta di una cornice internazionale sposa lo spirito di una manifestazione da sempre aperta al dialogo col mondo; all’incontro con i giornalisti parteciperà una rappresentanza delle principali istituzioni che sostengono Time in Jazz.

Nell’occasione, sempre all’Istituto Italiano di Cultura, andrà in scena alle 18.30 un intenso reading musicale che rilegge e interpreta il celebre libro di Emilio Lussu “Un anno sull’Altipiano. In guerra qualche volta abbiamo anche cantato”, tra le più importanti testimonianze della Prima Guerra Mondiale.

Protagonista di quello che è uno dei più riusciti progetti varati da Insulae Lab, il centro di produzione culturale e artistica di Time in Jazz, l’attore Felice Montervino, che dà voce e corpo ai testi, mentre le composizioni del pianista Pietro Lussu, nipote dello scrittore, ne amplificano la forza evocativa: musica e parola si intrecciano così in un racconto emozionante, sospeso tra memoria storica, impegno civile e poesia, restituendo la complessità dello sguardo di Emilio Lussu sulla guerra e sulla pace.

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