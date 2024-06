Tutto pronto ormai per l’uscita di “The Penguin”, spin-off tratto dal “The Batman” di Matt Reeves con protagonista Colin Farrell nei panni del famigerato criminale Il Pinguino.

Una serie che promette di ampliare l’immaginario dell’uomo pipistrello regalando ore di contenuti inediti e mantenendo il massimo rispetto del materiale di partenza.

Atteso sul piccolo schermo per il prossimo settembre, lo show in otto episodi è tornato a far parlare di sé con l’uscita del nuovo trailer ufficiale, mostrando l’iconico antagonista intento a rinvigorire la sua organizzazione criminale dopo l’uscita di scena del vigilante mascherato.

Riuscito a salvare la città di Gotham, Batman si ritira lasciando dietro di se vari sconvolgimenti e disastri. Per ripristinare il suo potere, Pinguino sceglierà di mettersi a capo delle organizzazioni malavitose; ciò lo porterà a scontrarsi con gli interessi della famiglia Falcone, che dopo la morte di Carmine vedrà i figli spartirsi il lascito del padre e muovere contro l’aspirante boss una concorrenza spietata.

Tra intrighi, sparatorie e nuove alleanze, Pinguino tenterà di mettere in ginocchio l’impero dei suoi avversari con ogni mezzo necessario. Distribuito sulla piattaforma HBO Max negli Stati Uniti, “The Penguin” vedrà l’uscita degli episodi nel nostro paese in contemporanea su Sky e sulla piattaforma streaming Now Tv. Oltre all’irriconoscibile Colin Farrel, nel cast troveremo anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Michael Zegen.

L’attesa spasmodica che ricopre lo show è stata anticipata dalle considerazioni entusiastiche di Casey Bloys, responsabile dei contenuti HBO, che ha elogiato il valore delle proprietà intellettuali in mano all’emittente televisiva: «Uno dei vantaggi che penso abbiamo come azienda, mettendo da parte la HBO per un secondo, è tutta la proprietà intellettuale della Warner Bros. Quindi, dopo "House of the Dragon”, la prossima grande serie in arrivo sarà “The Penguin” con Colin Farrell.

Il progetto è tratto da The Batman di Matt Reeves ed è fantastico. Proprio come Peacemaker era tratto da The Suicide Squad di James Gunn, è un ottimo esempio di ciò che si può fare. Uscirà a settembre».

A suscitare ulteriore curiosità, specie tra i fan della saga fumettistica, sono i possibili collegamenti tra la serie tv e il nuovo capitolo della saga cinematografica con protagonista Robert Pattinson.

Dopo l’uscita del trailer, scopriamo la conferma del coinvolgimento di Carmen Ejogo nei panni di Eve Karlo. Il cognome del personaggio ha fatto rizzare le antenne alla fanbase, poiché sembrerebbe in qualche modo collegato a Basil Karlo, vero nome del villan meglio noto come Clayface.

Ricordiamo a tal proposito che Clayface è un super criminale dotato di poteri mutaforma con un aspetto simile a quello dell’argilla, che ha scelto di darsi alla malavita dopo una carriera insoddisfacente come attore. Pur trattandosi di un’ipotesi verosimile, ci sono ancora molti dubbi sul fatto che Clayface possa essere il nuovo supercattivo di “The Barman 2”: non a caso, si è parlato tempo addietro dell‘eventualità di realizzare un film totalmente incentrato su di esso, col possibile coinvolgimento del regista horror Mike Flanagan.

In attesa di scoprire le sorprese che “The Penguin” ha in serbo per noi, il padre del nuovo ciclo DC James Gunn è tornato nuovamente sui social per chiarire la situazione attuale dello script di “The Batman 2”. Rispondendo alle domande dei fan, il director ha rivelato che la sceneggiatura non è stata ancora ultimata e che la consegna definitiva avverrà solo quando si sarà pienamente soddisfatti del risultato. Ancora una volta, insomma, non resta che armarsi di tutta la pazienza necessaria, e mantenere intatta la fiducia per due prodotti che promettono di portare i fasti della saga a livelli ancora più alti.

Giovanni Scanu

