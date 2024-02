N’è passato di tempo da quanto Zac Efron ha conquistato il pubblico dei più giovani col film televisivo dei primi anni duemila “High School Musical”. Il personaggio di Troy Bolton ha contributo enormemente al successo del franchise, che nel corso di tre appuntamenti s’è rivelato uno degli show di punta tra le offerte dell’emittente Disney Channel. Ancor più il consenso riscosso dallo show ha favorito la visibilità dell’attore, definendolo come uno tra i sex symbol di Hollywood più desiderati e cercati sul web ed avviando la sua carriera cinematografica tra varie collaborazioni indirizzate principalmente alla commedia leggera. E dopo quasi vent’anni di apparizioni sul grande schermo, l’idolo dello spettacolo ha scelto di puntare sul cinema più impegnato, aderendo a un ruolo differente rispetto al passato tanto nella tipologia quanto nel modo di rappresentarlo su schermo.

In “The Iron Claw”, diretto da Sean Durkin, torniamo a vivere le vicende epiche della famiglia Von Erich che hanno segnato, agli inizi degli anni ottanta, la storia del wrestling americano. Tra le instabilità che mettono in conflitto il padre, a capo della federazione World Class Championship Wresling, e i fratelli in cerca delle proprie aspirazioni, Kevin scopre dopo lo scontro con il campione mondiale Harley Race di possedere una spiccata predilezione da showman. Si svilupperà da quel momento, nel legame indissolubile che unisce la famiglia, una lunga scalata fatta di vittorie e sconfitte per ottenere il più alto riconoscimento nello sport competitivo.

Fra le curiosità sul film, spiccano quelle relative al lavoro fisico compiuto da Efron per immergersi appieno nel personaggio principale di Kevin. In un recente video dietro le quinte, l’attore rivela l’incredibile metamorfosi che è stata necessaria per dare vita al nerboruto e carismatico protagonista: «La preparazione fisica per il ruolo di Kevin Von Erich è stata tra le più difficili della mia carriera. Allenarmi per il film mi ha portato a una comprensione ulteriore e profonda di questo aspetto. Davvero, è stato un viaggio di scoperta per me su chi fosse realmente Kevin. Quello che gli è accaduto è pazzesco, ma riesci a capire la sua dedizione verso il suo fisico e verso il wrestling». Nel filmato possiamo anche assistere al commento diretto del vero Kevin Von Erich, mentre elogia la performance compiuta dall’attore: «Ci voleva qualcuno di talento per interpretarmi e lui sapeva tutto di me».

Ma “The Iron Claw” vede anche la partecipazione di altri straordinari interpreti: come la star televisiva Jeremy Allen White, esplosa di notorietà dopo il successo delle serie “Shameless” e soprattutto di “The Bear”, vincendo il premio per il miglior attore in una serie comedy agli scorsi Emmy. Nel cast anche Holt McCallany, Lily James, Maura Tierney e Harris Dickinson. Ugualmente interessante segnalare che, per entrare appieno nelle parti, gli attori abbiano dovuto impratichirsi col gergo specifico comune al mondo del wrestling. Intervistati per conto di Comicbook, Zac Efron, Jeremy Allen White e Stanley Simons hanno svelato di essersi fatti in quattro per arricchire il loro lessico con espressioni mai usate prima.

Efron ha dichiarato: «La terminologia era affascinante. Avevamo Chavo Guerrero come nostro allenatore per tutte le scene di wrestling quindi ha iniziato a parlare con quel gergo, e ricordo che guardavo e pensavo: di cosa sta parlando?».

