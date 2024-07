Si direbbe proprio che la notizia di un nuovo film tratto da “Il Signore degli Anelli” abbia lasciato tutti senza parole.

L’adattamento cinematografico a cura di Peter Jackson dell’opera letteraria di J.R.R. Tolkien è ricordato ancora oggi come un fenomeno di cultura pop senza precedenti, che a partire dall’esordio nel 2001 ha rilanciato il genere fantasy generando un’esplosione di notorietà e apprezzamento a livello planetario. Il merito risiede soprattutto nella messa in atto di un’operazione scrupolosa, per riportare in vita un classico senza tempo avvalendosi dei mezzi tecnici più evoluti e dell’apporto di un cast ancora oggi pienamente attivo nel mondo del cinema.

Con la vittoria nel 2004 di ben undici Premi Oscar per il terzo capitolo “Il Ritorno del Re”, la saga è entrata di diritto nell’Olimpo delle più rappresentative e indimenticabili trasposizioni cinematografiche di tutti i tempi. Sulla scia di un successo così inarrestabile sono seguiti a partire dal 2012 la trilogia cinematografica de “Lo Hobbit” e più recentemente la serie televisiva Amazon Prime Video “Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere”, che si appresta il prossimo agosto ad alzare l’asticella delle aspettative con l’uscita della seconda stagione.

Sul prossimo progetto, diversamente da quanto avvenuto col primo ciclo di lungometraggi, il ruolo di comando passerà da Peter Jackson all’attore e regista Andy Serkis, storico interprete dell’inquietante Gollum. Al suo fianco ci saranno i produttori Philippa Boyens e Fran Walsh, da sempre attivi nei titoli del franchise, per un debutto programmato entro il 2026.

Di fronte alla sorpresa collettiva e alle tante domande dei fan, Peter Jackson ha voluto rispondere nel modo più esaustivo possibile. Intervistato di recente per conto di Deadline, il filmaker ha svelato che il futuro della saga cinematografica andrà a costruirsi a partire da Gollum, col desiderio di espandere il profilo del personaggio e approfondire quanto rimasto ancora all’oscuro: “Il personaggio di Gollum/Sméagol mi ha sempre affascinato perché Gollum riflette il peggio della natura umana, mentre il lato di Sméagol è, probabilmente, piuttosto comprensivo. Penso entri in connessione con i lettori e gli spettatori perché c'è un po' di entrambi in tutti noi”.

Fiducioso sul lavoro che andrà a compiere il collega Andy Serkis, suo collaboratore in molti aspetti della produzione oltre che sul set, ha continuato dicendo: “Abbiamo collaborato a otto film insieme e ogni volta è stata un'esperienza fantastica. Non c'è nessuno su questa Terra che sia equipaggiato in modo migliore per raccontare la storia di Gollum rispetto ad Andy”. A incrementare l’hype c’ha pensato lo stesso Serkis nel corso dell’ultimo ACE Superhero Comic Con 2024 tenutosi a San Antonio, accennando che il titolo ufficiale del film potrebbe cambiare in corso d’opera e che non mancheranno i volti già noti all’interno della saga.

Ecco nello specifico quanto rivelato: “The Hunt for Gollum è un titolo in lavorazione. Potrebbe non essere intitolato così. Narrerà in gran parte il mondo della Terra di Mezzo filtrandolo attraverso l'esperienza di Gollum. Sarebbe ingiusto impegnarsi in qualsiasi cosa a questo punto. Posso solo anticipare che sarà un'immersione profonda nel personaggio di Gollum. Potrebbero fare ritorno personaggi a noi ben noti, ma non anticiperò di chi si tratta”. E accennando all’interesse del team nel voler realizzare un titolo incentrato sul personaggio, ha detto: “Ci siamo detti: Andy, vogliamo davvero rinvigorire la Terra di Mezzo. Ci sono così tante nuove storie in cui vogliamo essere coinvolti. Vogliamo tornare a immergerci nel mondo di Gollum. Mi hanno chiesto di dirigere il film. Questo per me è un sogno che diviene realtà. Lavorare con le persone con cui amo, lavorare in un paese in cui adoro lavorare”.

Sul rapporto di lavoro coi colleghi Philippa Boyens e Fran Walsh ha poi continuato: “Ho un profondo legame con Phillipa e Fran. Da quando ci siamo incontrati per la prima volta, abbiamo fatto otto film e questo sarà il nostro nono. Questa per me è una sfida. Non ha senso avere paura. Gollum non mi ha mai lasciato, è ancora in agguato qui dentro. Non passa giorno in cui qualcuno non venga a chiedermi di Gollum. La sfida sarà raccontare una grande storia, siamo proprio all'inizio di questo processo. Stiamo per iniziare a scrivere il film, ma il processo è elettrizzante”.

