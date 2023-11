Un altro nome di punta per l’edizione 2024 dell’Alguer Summer Festival.

Dopo Calcutta, già annunciato per il 20 luglio, adesso è ufficiale il concerto di Tedua, tre giorni prima, il 17 luglio, sul palco dell’anfiteatro Ivan Graziani-Maria Pia di Alghero.

L’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo, nato per volontà di Shining Production con il supporto di Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory, si arricchisce ulteriormente, dunque, e l’annuncio arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Parole Vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, che nelle prime 24 ore di uscita ha conquistato la vetta della Top 50 di Spotify Italia e della Top 100 Italia di Apple Music.

I biglietti per l’Alguer Summer Festival del 17 luglio saranno disponibili in prevendita esclusiva My Live Nation da venerdì 1° dicembre alle ore 11 e da sabato 2 dicembre alle ore 11 su TicketOne, Ticketmaster, Mailticket, Ticketsms e anche presso Botteghino Atelier#3 via C. Alberto 84, Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e Le Ragazze Terribili, via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275. Disponibili anche biglietti early entry, ovvero con ingresso anticipato, in quantità limitata, fino ad esaurimento.









