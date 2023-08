Una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Domani alle 21 a Dolianova, negli spazi di Villa De Villa, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il principe e la rosa”, scritto e interpretato da Nicola Michele (nei panni del clown Fiore) con le musiche originali di Alessandro Deliperi e l’assistenza tecnica Gianluca Locci.

Una rappresentazione in cui si toccano temi universali come l’amicizia e il rispetto reciproco attraverso una chiave di lettura adatta a un pubblico di bambini.

La storia è quella del clown Fiore, allegro e sensibile, che precipita con il suo aereo nel deserto del Sahara e stringe una forte amicizia con il Piccolo Principe. Un’amicizia che viene raccontata ai bambini in modo giocoso e originale.

Il dialogo sarà registrato e successivamente pubblicato su YouTube attraverso il podcast "Apriti scena!". Ospite del podcast sarà Simonetta Locci, Presidente del Jolly Basket Dolianova.

