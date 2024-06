Ateneika quest’anno spegne dieci candeline. Al suo fianco, anche per l’edizione 2024, non poteva mancare Radiolina, che si conferma media partner e radio ufficiale del festival universitario.

Dal 30 maggio al 9 giugno il Cus Cagliari ospita l’evento, con 11 giorni di serate, sport e divertimento. Non solo party, concerti e tornei sportivi: anche animazione, barber shop, tatuatori e tanti ospiti. L'ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza massima. L'edizione 2023 ha registrato una presenza straordinaria di 105.000 persone. Quella 2024 ospita due palchi che accolgono 12 tornei sportivi, mentre quello principale è dedicato a una line-up di artisti celebri e emergenti della scena musicale italiana e nazionale, serate imperdibili con generi e artisti diversi. L'inaugurazione è stata giovedì 30 maggio alle 18 con il torneo di calcio a 11 riservato agli studenti dell’Università di Cagliari, seguito dalla cerimonia di apertura alle 19.30 e l'esibizione di Margherita Vicario, cantautrice e attrice che ha portato sul palco le sue hit e le canzoni dell’EP "Showtime".

Il giorno dopo dell’inaugurazione, l’evento è stato arricchito dalla musica del media partner Radiolina presente sul palco con la serata Radiolina Party anni '90 e 2000. Il piazzale del CUS ha visto la partecipazione di centinaia di studenti e giovani, che hanno ballato sulle note dell'attesissimo Party. Sul palco il vocalist e speaker radiofonico Luca Carcassi, djset di Manuel Cozzolino, il corpo di ballo di Angelo Carcangiu, che hanno animato il party revival. Presenti anche due mascotte a tema: i personaggi pop Super Mario e Sonic. Hit Indimenticabili e Momenti Nostalgici, la serata ha regalato emozioni e nostalgia con le hit immancabili come "Gli anni" degli 883 e le sigle più amate dei cartoni animati, creando un'atmosfera di festa e convivialità che ha coinvolto tutti i partecipanti.

Dal 30 maggio inoltre sta andando in onda, in diretta su Radiolina, la trasmissione Casa CUS condotta da Andrea Matta, direttamente da Sa Duchessa, tutti i giorni dalle 18 alle 18.30, che ci racconta tutto quello che succede ad Ateneika, tra iniziative, aggiornamenti sullo sport ma soprattutto enuncia la vita del villaggio Ateneika step by step.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata