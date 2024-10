Per dare alla serie una conclusione degna di questo nome, Netflix e i Fratelli Duffer promettono con la quinta stagione di “Stranger Things” un livello di qualità e contenuti ancora superiore a quello delle occasioni passate. Stando infatti alle ultime rivelazioni di Gaten Matarazzo al The Hollywood Reporter, i creatori dello show starebbero investendo anima e corpo per rendere questo epilogo assolutamente indimenticabile.

Addentrandosi più nel dettaglio sugli aspetti narrativi e produttivi, il giovane interprete di Dustin ormai dal lontano 2016 ha dichiarato quanto segue: «Ogni stagione è cresciuta in scala e messaggio. Questa stagione non è diversa in alcun modo, e sapevamo già dall'inizio che sarebbe stata enorme. Ci hanno avvertito: sarà un anno intero di riprese. E abbiamo pensato: allora sì, stiamo puntando in alto».

Svelando il suo personale attaccamento alla serie televisiva, Matarazzo ha affermato che inizialmente le riprese dei nuovi episodi hanno creato forte eccitazione. Ma più il tempo trascorreva sul set, più cresceva con dispiacere la consapevolezza che un’esperienza tanto grande e significativa stava volgendo al termine: «È stato un decennio incredibile, e capire che tutto sta per finire è un po' scioccante». Dopo nove anni dal suo debutto, “Stranger Things 5” è attesa per tutti gli utenti Netflix entro il prossimo anno. Alle promesse di Matarazzo e dei Duffer si aggiungono quelle di Barrie Gower, il designer e responsabile del trucco ricordato per aver creato l’aspetto del mostruoso Vecna, oltre che per aver preso parte a serie televisive come “Il Trono di Spade” e “The Last of Us”. Stando a quanto dichiarato in un’intervista per Screen Rant, dopo aver discusso del suo recente coinvolgimento nella seconda stagione de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”, Gower assicura che tutto il team di Stranger Things sta impegnandosi al meglio del suo potenziale per alzare ulteriormente l’asticella e motivare la lunga attesa prima dell’uscita.

Tra i ricordi più belli rimasti impressi al designer c’è stata la collaborazione al fianco di Jamie Campbell Bower, l’attore e cantante britannico che vediamo indossare i panni di Vecna: «Siamo tuttora molto coinvolti. Le riprese sono molto lunghe, posso dirlo, e non posso svelare nulla ovviamente sul design o sull'aspetto di Vecna. Posso solo dire che è una gioia tornare. È solo la seconda volta che lavoriamo a Stranger Things. Abbiamo iniziato con la Stagione 4 ma siamo grandi fan dei fratelli Duffer. Siamo grandi fan anche del cast e della troupe di Stranger Things. Quanto a Jamie Campbell Bower, come sempre, è un piacere lavorare con lui. È stato bello tornare a un personaggio con cui abbiamo trascorso molte ore di lavoro nella quarta stagione e che non si stanca mai».

Concedendo alcune brevi considerazioni sul contributo dei Fratelli Duffer, senza tuttavia sbottonarsi troppo, Gower ha poi aggiunto: «Tutto quello che posso dire, senza fare nessuno spoiler, è che si tratta di una storia incredibile. È una stagione incredibile, i Duffer credo daranno sicuramente quello che i fan vogliono. Penso che sarà emozionante». In attesa di dettagli più corposi su “Stranger Things 5”, i due fratelli portano avanti in veste di produttori i lavori su un nuovo progetto in esclusiva per Netflix. Nel dramma televisivo “The Boroughs” troveremo un cast ben diverso rispetto a quello ingaggiato nella serie horror anni 80, con nomi altisonanti del calibro di Alfred Molina e Jena Malone.

Ponendo ancora una volta al centro la fantascienza, assisteremo alle vicende di un improbabile manipolo di eroi uniti insieme per scacciare una minaccia proveniente dallo spazio. Su questo nuovo esordio, i Duffer hanno dichiarato quanto segue: «Anche se gli eroi di The Boroughs hanno qualche anno in più rispetto ai ragazzi di Stranger Things, sono un gruppo di disadattati altrettanto adorabile, e non vediamo l'ora che vi uniate a loro in un'avventura che a tratti sarà spaventosa, divertente e profondamente toccante».

