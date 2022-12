Poeta, traduttore, storico e accademico, critico d’arte e cinematografico, giornalista e corrispondente dall’estero, scrittore, regista e sceneggiatore. Ignazio Delogu può essere considerato senza ombra di dubbio uno degli intellettuali più complessi e poliedrici che la storia recente della Sardegna abbia conosciuto.

A raccontare la sua straordinaria figura è il biopic "Ignazio, storia di lotta e di lavoro” realizzato dal regista Marco Antonio Pani.

Dopo l’anteprima regionale che si è svolta a Carbonia, il film approderà a Sassari, Alghero e Cagliari, in un mini tour promozionale organizzato dai tre Centri di Servizi Culturali sardi della Società Umanitaria, in collaborazione con l’Associazione Amici della Miniera e con le amministrazioni comunali delle città coinvolte.

Ad Alghero l’appuntamento è per mercoledì 14 dicembre nella Sala Conferenze de lo Quarter, con due proiezioni, una riservata agli invitati alle 18.00, e una aperta al pubblico alle 20.30, ad ingresso libero.

Il film, nato da un’idea dell’Associazione Amici della Miniera di Carbonia, è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Società Umanitaria – Cineteca Sarda in collaborazione don la Fondazione Enrico Berlinguer, e si avvale della collaborazione, tra gli altri, di Luigi Frassetto per le musiche, di Stefania Lai per i disegni e le animazioni e della partecipazione speciale di Pino Porcu.

Gli appuntamenti a Sassari e Cagliari saranno rispettivamente lunedì 12 Dicembre alle 17.30 nella sala del Cineteatro Astra, con introduzione del direttore della Società Umanitaria di Carbonia Paolo Serra, e giovedì 15 Dicembre nel Cinema Spazio Odissea alle 21, presentato da Antonello Zanda, direttore della Cineteca Sarda.

