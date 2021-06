Guai giudiziari in vista per Stash dei The Kolors.

Il cantante e giudice dell’ultima edizione di Amici è indagato per ricettazione per il noleggio di due automobili, una Ferrari e una Maserati, che sarebbe stato pagato da conti riconducibili alla società Air Protech di Magenta.

I fari su Stash si sono accesi dopo che una contabile della società, Sonia Caparezzi, è stata condannata a un anno e sei mesi per aver sottratto all’azienda 3 milioni di euro.

L’artista sarebbe legato alla donna da un rapporto di amicizia. Il suo avvocato fa sapere che “non era al corrente del fatto che le auto per le quali aveva sottoscritto un contratto di noleggio fossero state pagate con i fondi sottratti alla società” della quale Caparezzi era contabile.

Anzi, era “del tutto all’oscuro delle varie attività illecite di Sonia Caparezzi".

