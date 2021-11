“Sono stata molestata” e “stalkerizzata”. Lo ha rivelato Serena Grandi, ai microfoni della trasmissione “Verissimo” di Canale 5.

Già in passato l’attrice, 63 anni, aveva raccontato le drammatiche esperienze capitatele nel corso degli anni. Ora ha deciso – “per voltare pagina” – di tornare ad affrontarle. Non solo in tv, ma anche con un nuovo libro, “Serena a tutti i costi” (Giraldi Editore).

In questi giorni, la Grandi, che è stata anche a Cagliari ospite di “Book In”, ha di nuovo ripercorso il trauma subito da bambina: “Un prete mi molestava, con la scusa di insegnarmi le preghiere. E non solo a me. Ci abbracciava. E quando in seguito lo raccontai, mi venne detto semplicemente: ‘Ecco perché lo hanno cacciato!’ E se lo cacciarono significava che aveva fatto anche di peggio con altre”.

Ma i momenti difficili con gli uomini sono stati tanti. “È capitato spesso che mi molestassero. Ho sempre cercato di fregarmene. Ma la cosa più odiosa è avere a che fare con i manipolatori narcisisti. Ne ho incontrati. E uno mi ha stalkerizzato per anni, fino a pochi giorni fa, addirittura. In due casi ho anche denunciato e i procedimenti sono tuttora in corso”.

Esperienze traumatiche che, ha spiegato la Grandi, l’hanno fatto riavvicinare alla religione. “L’aveva lasciata anni fa a causa di quello che successe con il prete. Ma ora c’è qualcuno che mi insegna la Bibbia.

In altre interviste ha raccontato di essersi avvicinata alla chiesa della Parola della Grazia, a Riccione. E di aver finalmente trovato la sua nuova strada di vita: “Dedicarmi agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo. Il mio percorso è iniziato da tempo: diventerò una suora laica”.

(Unioneonline/l.f.)

