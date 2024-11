Musica sacra e tradizionale del Natale per il concerto in programma venerdì 21 novembre alle 20 nella chiesa di Nostra Signora del Latte Dolce a Sassari. L'appuntamento è una delle tappe del Festival delle Bellezze ed è inserito anche nella rassegna nazionale della Feniarco “Voci per Santa Cecilia” (Festival nazionale di musica sacra). Protagoniste l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu.

Coristi, strumentisti e solisti dei due ensemble sono appena rientrati dal concorso “Sing for Gold – The World Choral Cup” di Calella-Barcellona.

Santa Cecilia è la patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti. La sua festività secondo la Chiesa cattolica e le chiese ortodosse cade il 22 novembre, giorno nel quale, nel 230 d.C., divenne martire.

Quella di venerdì sarà inoltre una serata particolare, dedicata al ricordo delle vittime dell'alluvione di Valencia e a quelle dei conflitti in corso in Ucraina e Palestina.

